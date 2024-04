Annuncio a (non) sorpresa di Salvini: "Vannacci candidato con la Lega"

VIAREGGIO

"Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo". Matteo Salvini, leader della Lega, non vedeva l’ora di annunciarlo. Era mesi che faceva pressing sull’ex comandante delle forze speciali, affinché accettasse la proposta di candidatura per le Europee. In fondo, Andrea Crippa, il suo luogotenente più fidato, lo aveva sostenuto già all’indomani dell’uscita del libro Il mondo al contrario l’estate scorsa. Le polemiche nate intorno al “vannacci pensiero” avevano alzato la temperatura di un’estate sonnacchiosa e priva di grandi notizie. Tanto che la scesa in campo dell’ex comandante della Folgore, viareggino d’adozione, era diventato ben presto un tormentone. E Salvini alla costante ricerca di nuovi consensi, stretto com’è tra la premier Giorgia Meloni e l’attivismo tenace e costante dell’azzurro Antonio Tajani, ha pensato bene di ’’agitare“ a suo modo la Festa della Liberazione: "il generale Roberto Vannacci sarà candidato della Lega in tutte le circoscrizioni".

Neanche il tempo che uscissero i primi lanci delle agenzie con le dichiarazioni di Salvini che è partito il tam-tam delle polemiche, a far gongolare il leader leghista come ai tempi della sua “Bestia“. Perché poi nella politica dei social è riuscito a monopolizzare il dibattito del pomeriggio. "Una provocazione candidarlo nella giornata del 25 Aprile", ha tuonato il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Mentre Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera ha ribadito: "non giudico nessuno, voglio solo dire che le idee ed i progetti di Stati Uniti d’Europa saranno diametralmente opposte a quelle del generale Vannacci e della Lega". Concetto confermato anche dall’ex capogruppo del Pd ed ex sottosegretario Andrea Marcucci che nonostante le smentite molti danno in corsa nel rassemblement (ItaliaViva, +Europa, Socialisti e Libdem).

E lui il generale Vannacci che dice? "Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega". Per i sondaggisti la sua presenza può valere 3-4 punti percentuali, una boccata d’ossigeno per una Lega ultimamente in affanno. Poi, come sempre, ci sarà da vedere se le previsioni saranno confermate alle urne.