Anna Netrebko riceve il premio Puccini a Torre del Lago, seguito da un concerto di Natale in Jazz

Da Puccini al Jazz; la grande musica, oggi, sarà protagonista assoluta sulle rive del lago di Massacciuccoli. Doppio appuntamento al Gran Teatro di Torre del Lago, con la consegna del premio Puccini ad Anna Netrebko e per finire il concerto di Natale che rivisita, in chiave Jazz, tutte le melodie delle feste.

Si spalanca dunque il sipario dell’Auditorium Caruso, dove alle 18 Netrebko – soprano che ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo – riceverà il 56° premio Puccini, il massimo riconoscimento della Città di Viareggio e della Fondazione Festival Pucciniano assegnato ogni anno a interpreti, artisti e personalità del mondo dell’opera lirica, che si siano distinte per la loro interpretazione, promozione o contributo all’opera di Giacomo Puccini.

Netrebko "è una delle più straordinarie interpreti liriche del nostro tempo – si legge nelle motivazioni –, è capace di incarnare con rara intensità le eroine immortali di Puccini. La sua voce sublime, la sua eccellente tecnica vocale e la sua profonda sensibilità artistica hanno dato vita a personaggi come Tosca, Mimì, Manon Lescaut e Turandot sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo. Con il suo talento unico, Anna Netrebko ha saputo trasmettere la passione, il dramma e la bellezza che caratterizzano l’opera pucciniana, regalando al pubblico interpretazioni di straordinaria intensità emotiva. La sua carriera eccezionale, costellata di successi nei teatri più importanti, rappresenta un esempio luminoso di dedizione e amore per l’arte". Dunque il Premio Puccini celebra non solo il suo eccezionale talento, "Ma anche la sua capacità di rendere universale e sempre attuale l’eredità musicale del nostro grande compositore".

La cerimonia sarà introdotta da momenti musicali che vedranno interpreti il primo violino Domenico Pierini, spalla dell’Orchestra del Festival Puccini protagonista di una carriera che lo ha visto collaborare con i più grandi direttori d’orchestra, e la pianista e direttrice d’orchestra Silvia Gasperini. A tracciare il profilo dell’artista, forte di una emissione vocale in grado di esprimere l’intera gamma emotiva delle eroine pucciniane, sarà il musicologo e scrittore Alberto Mattioli.

A seguire, dalle 21, il trombettista Andrea Tofanelli e il pianista Riccardo Arrighini, con la partecipazione straordinaria del corpo musicale G.Pardini, porteranno in scena il “Natale in Jazz“, un concerto benefico con le più belle musiche natalizie rivisitate dai maestri, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione “Quelli che non... “