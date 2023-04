Animatori per stabilimento Portiere di notte in camping

BARMAN

New Bar Vittoria a Lido di Camaiore cerca per preparazione cocktail. E’ necessaria esperienza nella mansione e possesso Haccp. Serietà e disponibilità. Turno pomeridiano e serale per 6 giorni lavorativi su 7. Da subito. Per candidature contattare 0584617264 – 329 3044072 o cv a [email protected]

ANIMATORIBABYSITTER

Bagno Flora Levante a Forte dei Marmi cerca per l’organizzazione di attività per piccoli gruppi di bambini di varie fasce di età. Richiesta esperienza di almeno tre anni nella mansione, capacità di lavorare in squadra, buone capacità comunicative, cortesia, disponibilità. Automunit*. Periodo lavorativo Giugno – Luglio – Agosto con orario part time, 6 giorni lavorativi su 7. Disponibilità di vitto. Cv a [email protected]

PORTIERE NOTTURNO

Bosco Verde Camping a Torre del Lago cerca per accoglienza assistenza clienti. Conoscenza inglese Da aprile a settembre orario 19-24. Cv: [email protected]