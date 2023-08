Aneddoti e storie delle melodie "Le nostre canzoni più belle"

Nuovo appuntamento con la musica al Club Nautico Versilia a Viareggio che oggi alle 18 ospita, con ingresso aperto a tutti ed in modo particolare ai Soci del Sodalizio viareggino e ai giovani, Alessandro Giusfredi, critico e scrittore fiorentino. Lo scrittore presenta “Le nostre canzoni più belle“un viaggio alla scoperta delle storie e degli aneddoti delle più belle melodie della musica leggera italiana. Con questo appuntamento supportato dalla commissione eventi del CNV e voluto dal presidente Roberto Brunetti in collaborazione con la Fondazione Amalia Ciardi Duprè, proseguono le iniziative con le quali il Club Nautico Versilia dimotra attenzione e passione per le giovani generazioni non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale. Il Club Nautico Versilia promuove nel corso dell’anno una serie di eventi culturali come volano per il turismo versiliese.