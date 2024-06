Andrea Bocelli ed Elisa. Show per il video girato lungo il pontile per il lancio del disco

Lo show, inatteso per i più, è stato servito al tramonto. Quando è arrivato il maestro Andrea Bocelli, seguito dal suo staff, a registrare il video per il lancio mondiale del nuovo disco. Proprio il giorno prima infatti il management dell’artista aveva formalizzato al Comune la richiesta di chiusura del Pontile dalle 18.30 alle 20,30 per lo shooting del prossimo videoclip del Maestro Bocelli con l’artista Elisa in occasione del lancio mondiale del nuovo prodotto musicale di Bocelli che quest’anno celebra i 30 anni di carriera. Un traguardo che sarà suggellato con tre serate di concerti al Teatro del Silenzio di Lajatico (il 15,17 e 19 luglio) con "The Celebration" a cui parteciperà anche Elisa che da tempo ha stretto un sodalizio col cantante, oltre ad altri big internazionali come Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli, oltre a stelle della musica classica Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra. Le tre serate diventeranno poi un film-concerto che arriverà nei cinema di tutto il mondo. E per il video che lancerà il prossimo disco, Bocelli ha scelto come cornice proprio Forte dei Marmi: tutto vestito di bianco e con la moglie Veronica e stylist al seguito, ha girato le prime scene sulla spiaggia a passeggio col cane per poi posare sui diversi set. Davanti agli occhi stupiti dei turisti che si sono trovati a vivere quello spettacolo tanto sorprendente.

Francesca Navari