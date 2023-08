Ancora vandalismi in riva al mare, i balneari preparano la difesa: "Piano di sorveglianza privata"

Viareggio, 22 agosto 2023 - Nulla di nuovo, purtroppo, sotto il sole. O al chiar di luna. Ieri mattina la spiaggia del bagno Balena si è svegliata sottosopra: con ombrelloni divelti, sdraio ribaltate, l’immondizia sparpagliata sull’arenile. Vittima di un raid vandalico rapido e, tutto sommato, abbastanza indolore. Perché da qualche settimana quella zona è sorvegliata da un vigilantes che, dalle 22 all’alba, con la luce della torcia passeggia tra gli ombrelloni chiusi dei quattro stabilimenti che si sono consorziati. "E questa presenza – racconta Riccardo Zappell i, titolare del bagno Colombo Guido – ha riportato un po’ di serenità. Da quando abbiamo assunto la vigilanza privata – prosegue – la situazione qui è decisamente più tranquilla". Nei quattro stabilimenti “scortati“ non si sono verificati, a parte l’ultimo caso, atti di vandalismi, spaccate o tentativi di furto. Tutti quegli episodi di microcriminalità che hanno segnato l’estate e che ancora condizionano la serenità dei bagnanti e dei balneari.

"L’idea era ampliare a tutta la spiaggia della Passeggiata, dal molo fino alla Fossa dell’Abate, questo progetto – prosegue Zappelli –. Ma a stagione già avviata non era possibile trovare personale e organizzare in maniera efficace questo servizio di controllo". Ci lavorerà durante l’inverno l’associazione balneari di Viareggio "Così da non farci prendere in contropiede com’è accaduto quest’anno. E – aggiunge Zappelli – cercheremo di organizzare questo sistema di vigilanza insieme ai commercianti della Passeggiata".

Perché la sicurezza è un pilastro del turismo: "Una condizione fondamentale per garantire una buona accoglienza. E invece – conclude il presidente dei balneari, Luca Lippi – quasi ogni giorno ci sono clienti che si ritrovano vittime di furti sotto l’ombrellone..."