Anche i Paladini Apuoversiliesi sono preoccupati: "Ci sono già i danni dell’erosione: serve una strategia"

Anche i Paladini Apuoversiliesi chiamano le istituzioni a raccolta dopo quanto avvenuto al pontile di Marina di Massa. "Fa veramente specie – interviene la presidente Orietta Colacicco – che la sindaca di Carrara intervenga soltanto ora che il suo collega di Forte dei Marmi ha palesato il suo pensiero sul disastro al pontile. È tardi, anche perché l’incidente risale a martedì scorso. La posizione di Murzi richiama la necessità di fermarsi a pensare, pesare e decidere per il meglio il futuro dell’Apuoversilia intera, confortati da nuovi dati e numeri. Che il porto abbia prodotto già a tutta la costa danni ingenti producendo erosione è risaputo ed è stato confermato anche in recenti talk show. Bisogna decidere che fare del territorio, perché governare significa scegliere: per noi va fatto nella tutela dell’ambiente, verso cambiamenti di posizionamento strategico anche più produttivi".