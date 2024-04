Analisi Arpat, acqua ok. Parametri entro i limiti. Gaia: "Uniamo le forze"

Le acque versiliesi si apprestano ad accogliere i turisti godendo di buona salute. A partire da quelle "eccellenti" di Forte dei Marmi, come certificato da Arpat con il primo controllo eseguito il 19 aprile (i prossimi andranno avanti fino al 30 settembre). I campioni sono stati prelevati nella spiaggia attrezzata di Levante, nella zona centrale di Forte e nella colonia marina del comune di Seravezza, tutti con esito positivo. Sorride anche Marina di Pietrasanta grazie alla revoca del divieto di balneazione scattato sabato a Motrone sud e Fiumetto per lo sforamento dei valori di escherichia coli ed enterococchi intestinali. Le controanalisi effettuate da Arpat lunedì 22 aprile hanno restituito una classe, rispettivamente, "eccellente" e "buona". Divieti evitabili? Sì, secondo Simone Tartarini (nella foto) del Cda di Gaia.

"Abbiamo sostituito una decina di chilometri di fognatura, specie a Pietrasanta – spiega – e in gestazione ci sono progetti per dotare di fogne altre zone. Il territorio di nostra competenza ad oggi è coperto al 78%, ma non basta. Ci vuole una visione complessiva sulla gestione delle acque: noi per la fogna nera, i comuni per la bianca e il Consorzio di bonifica per il reticolo dei corsi d’acqua. Il bypass al depuratore è una salvaguardia che scatta quando arriva troppa acqua, ma c’è anche la bianca mista alla nera. Servono strategie e collaborazione tra enti".

d.m.