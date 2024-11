Ampliamento piscina. Incontro on line

In vista dell’ampliamento della piscina comunale di Querceta, oggetto di un’apposita variante al regolamento urbanistico che la giunta intende adottare nei prossimi mesi, è stato convocato un incontro on line rivolti ai cittadini. L’iniziativa si terrà martedì alle 10 su https://meet.google.com/scs-sxvm-hhd e verterà sugli obiettivi della variante, ossia creazione di un’area bar, ristoro, servizi e magazzino in modo da aumentare anche gli spazi destinati alle tribune per il pubblico. L’incontro è stato fissato dall’ingegner Luca Fantini, garante per l’info: info all’indirizzo e-mail [email protected]