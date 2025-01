Amici e conoscenti cercano ancora Nicola

Senza sosta amici e conoscenti non si arrendono e proseguono nelle passeggiate di ricerca. A un mese dalla scomparsa di Nicola Persano, 76 anni, che si è allontanato dalla sua casa in via Fondi il giorno di Natale e da quel pomeriggio si sono perse le tracce, gli amici e i conoscenti non si arrendono e proseguono nella passeggiate per cercare una traccia, un indizio che possa riportare a casa Nicola Persano. Anche nell’ultimo fine settimana hanno distribuito volantini nella zona tra Camaiore e Viareggio. La Associazione Penelope, sezione Toscana, sta valutando di organizzare una altra iniziativa nei primi giorni del mese di febbraio. Intanto nei giorni scorsi è arrivata al figlio Gianni che abita a Massa una telefonata nella quale si segnalava un avvistamento a Lucca, ma purtroppo è stata una altra segnalazione senza riscontro. Quando si è allontanato da casa Nicola Persano indossava un giubbotto nero senza cappuccio, aveva un marsupio verde, uno scacciamosche rosso, e un ombrellino bianco al quale si appoggiava come fosse un bastone. Era in perfetto ordine: ora a distanza di un mese segnala la Associazione Penelope potrebbe avere barba incolta, potrebbe essere “spettinato“ e purtroppo se indossa gli stessi abiti potrebbe emanare un pò di cattivo odore, inevitabile.

A distanza di un mese dall’allontanamento di Nicola Persano la famiglia, il figlio Gianni, non si arrendono e la speranza è ancora viva. L’appello è a tutti i cittadini. Chi ritiene di riconoscerlo segnali il possibile avvistamento al 112, se puo’ parli con la persona per permettere di avere qualche elemento in più.

maria nudi