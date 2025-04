Amici a quattro zampe: "Sacchetti gratuiti"

Nuova proposta a favore degli animali da parte della consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni, che nel corso dell’attuale consiliatura sta portando avanti una vera e propria crociata per i "pet". La consigliera di Fdi si concentra sulle forniture di sacchetti igienici in un’ottica di aiuto alla cittadinanza, ma anche di decoro cittadino.

"Chiedo all’amministrazione di distribuire gratuitamente, in collaborazione con Ersu, una fornitura di sacchetti igienici a tutte le famiglie che possiedono un cane e ne facciano richiesta – spiega Romboni –; questo favorirebbe la raccolta delle deiezioni, nell’ottica di garantire la pulizia e l’igiene; un’iniziativa che andrebbe ad aggiungersi al posizionamento sul territorio di un numero maggiore di bidoni per i rifiuti degli animali, che abbiamo più volte sollecitato e che finalmente l’amministrazione Pierucci ha deciso di attuare".

In stand by, nel frattempo, ci sono altri temi sollevati da Fdi. "Purtroppo ci sono altre proposte che ancora non sono state realizzate: dalla pet therapy nelle scuole al cimitero per gli animali; inoltre Camaiore non ha ancora uno sgambatoio: manca un’area dedicata dove i cani possano muoversi in tranquillità e secondo le norme previste. Questa è una mancanza notevole, viste anche le continue richieste da parte dei cittadini. Infine, lo scorso febbraio è stato approvato dal consiglio comunale il regolamento per l’istituzione del garante per la tutela dei diritti degli animali, iniziativa promossa e portata avanti dal nostro gruppo consiliare, che ci auguriamo diventi presto operativa. Chiediamo nuovamente al sindaco che prenda in seria considerazione tutte le nostre richieste e garantisca la dovuta attenzione al mondo degli animali, come è doveroso in un comune civile".