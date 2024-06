Versilia, arriva la prima ambulanza veterinaria: un servizio per le emergenze e il soccorso degli animali

Viareggio, 19 giugno 2024 – Un’iniziativa destinata alla cura degli animali e al supporto dei proprietari, è quella della prima ambulanza veterinaria certificata dalla motorizzazione civile e visionata dalla Asl per il trasporto di animali vivi, a Viareggio e su tutto il territorio versiliese. Un progetto autofinanziato e portato avanti negli ultimi sei mesi, con grande lavoro e sacrificio, da parte dell’associazione Noss, Nucleo Operativo Soccorso Sicurezza, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Viareggio. Un mezzo che, proprio davanti al Comune, è stato inaugurato, ieri mattina, alla presenza del presidente Noss, Raffaele Sabatini, del tecnico veterinario dell’ambulanza, Emanuela Carpinella, dell’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi, delle guardie zoofile della Gepa, della veterinaria di riferimento in caso di emergenza o consulto, Vera Careri, e del prete Don Luca, che ha benedetto l’ambulanza, e il progetto stesso, per una futura, sicura e prudente evoluzione e per donare forza, vitalità e nuova salute

Un ambulanza dotata del materiale necessario per il primo soccorso, per le medicazioni o steccature, come anche di macchinari e strumenti per l’ossigeno, la misurazione della pressione e del battito cardiaco, che sarà a disposizione di tutti gli animali d’affezione.

“È un servizio di emergenza o di trasporto di animali a cliniche convenzionate o scelte dal proprietario - dice Raffaele Sabatini - Attivo 24 ore su 7 giorni, e gratuito, che andrà avanti con donazioni o offerte. Coprirà Viareggio e tutta la Versilia. Poi, se ci chiameranno da Pisa, andremo anche lì. È un servizio importante per gli animali in primis, ma anche per le persone e gli anziani che hanno difficoltà a raggiungere le cliniche".

Sarà infatti il primo veicolo in Versilia dedicato alla cura animale riconosciuto sulla costa, rintracciabile al numero 05841856100.

“Un ottima e necessaria iniziativa, soprattutto in caso di emergenze o situazioni particolarmente problematiche - aggiunge Vera Careri - Che sono sicura avrà un grande successo".

Successo sostenuto anche dall’amministrazione comunale. "Il Comune di Viareggio sta crescendo per la tutela degli animali. Dalla gara triennale per il canile, da poco divenuto una sanitaria eccellenza del territorio, si aggiunge ora un altro servizio importante - dichiara, difatti, l’assessore Rodolfo Salemi - Per questo ringrazio Noss e i veterinari che si presteranno ad offrire le loro competenze. Qualcosa di molto utile che si aggiunge alla città e ci rende orgogliosi perché è un lavoro importante per la tutela degli animali".