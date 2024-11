Ambiente, il Premio alla sensibilizzazione

Il Comune vince il Premio Emas 2024 per la Dichiarazione Ambientale più Efficace. Un riconoscimento ricevuto a Rimini, in occasione della Fiera Ecomondo, per la categoria “Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace”, conferito dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit. "Forte dei Marmi – dice l’assessore Graziella Polacci – ha saputo distinguersi per la sua capacità di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, rendendo accessibili e comprensibili le iniziative messe in campo per la protezione del territorio e la promozione di uno sviluppo sostenibile".