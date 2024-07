Amare la bellezza. Mostre e incontri sotto le stelle

“Ritrovare la bellezza“: vernissage, quattro mostre, conversazioni e passeggiate letterarie. La rassegna ideata dall’associazione culturale “Borgo di genere“ di Pieve Elici, presidente Franco Benassi, docente di materie artistiche in pensione, è arrivata alla 17esima edizione. Sei incontri: iniziano sabato e hanno come palcoscenico il sagrato della chiesa romanica di Pieve a Elici: tra cielo e mare, uno scenario di straordinaria suggestione. La rassegna va avanti fino ad agosto ha il patrocinio del Comune. L’organizzazione degli incontri coinvolge le associazioni e le parrocchie del territorio. "Raccontare la bellezza significa valorizzare la storia del territorio e proporre anche tematiche attuali. Quest’anno è dedicata al clima. Le mostre sono ospitate nell’oratorio della Pieve che abbiamo trasformato in saletta".

La rassegna inizia sabato: Storie di Vita dalle 21 inaugurazione della mostra fotografica “più 2 gradi“, sono gli scatti del fotografo Fabrizio Sbrana che raccontano l’ambiente e le sue problematiche. Alle 21 “Sotto il campanile“ interviene Luciana Mei, scrittrice, e Alberta Puccetti, assessore. Testimonianze di Olanda Cortopassi a cura della scrittrice Maria Teresa Landi. La rassegna prosegue fino a agosto e nel programma è inserita, il 23 agosto, una passeggiata letteraria nella casa vacanze di Galileo Chini a Lido di Camaiore. Nel programma c’è anche un incontro dedicato a Puccini.

Sei appuntamenti sotto le stelle per conoscere il territorio, per conoscere la storia, per stare insieme e ritrovare la bellezza declinata in tutti i linguaggi.

Maria Nudi