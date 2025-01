Alveo del Rio Strettoia. Migliorato il deflusso

Passo in avanti in materia di prevenzione del rischio idrogeologico grazie all’intervento che il Consorzio di bonifica ha appena concluso lungo il Rio Strettoia. I lavori erano finalizzati infatti a risagomare l’alveo in modo da ripristinare il regolare deflusso delle acque.

Tra l’altro si tratta di un canale importante dato che il rio, dopo aver attraversato l’abitato di Strettoia, entra nella pianura versiliese e in prossimità del Lago di Porta si immette nel fiume Versilia, di cui rappresenta un importante affluente.

L’intervento, costato 23mila euro, ha interessato un tratto di qualche centinaio di metri a monte della ferrovia. "Quando si tratta di sicurezza idraulica anche i piccoli cantieri hanno una grande rilevanza – spiega il presidente del consorzio Dino Sodini – perché servono a garantire un deflusso corretto delle acque, regimazione necessaria a evitare danni che potrebbero poi verificarsi sia in quel tratto sia a monte o valle. Un intervento puntuale che testimonia la nostra attenzione al territorio".