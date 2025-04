Alunni della montagna. Trasferiti alla Delatre i bambini di Basati

Saranno temporaneamente trasferiti alla scuola per l’infanzia Delatre i bambini che frequentano la materna Salvatori a Basati. È quanto deciso dal sindaco Lorenzo Alessandrini a seguito delle diverse frane causate dal maltempo dei giorni scorsi che hanno compromesso la viabilità comunale della montagna. In attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza in montagna, l’amministrazione comunale sta lavorando a ritmi veloci per riorganizzare il servizio scolastico e di scuolabus per i piccoli frequentatori già per la riapertura dalle vacanze. In particolare nell’area posta sopra il paese di Fabbiano si sono verificate tre importanti frane, una delle quali – in particolare – dovrà essere oggetto di un accurato intervento di bonifica e messa in sicurezza prima di poter consentire un transito ordinario dei mezzi pubblici e privati. Un’altra frana ugualmente compromettente è quella di Cansoli, che pur sul comune di Stazzema interessa il tratto fra Ruosina e Basati.

Pertanto lunedì prossimo al rientro in classe dopo la pausa delle festività, i bambini che frequentano la scuola di Basati saranno ospitati assieme al loro personale scolastico al Delatre, che assicura gli spazi necessari. "Una soluzione che si è resa necessaria a seguito delle frane causate dall’ultima intensa ondata di maltempo – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – per evitare che lo scuolabus debba transitare soprattutto quando piove sui tratti viari interessati dagli smottamenti e dai cantieri. Il provvedimento sarà valido per il tempo necessario a intervenire compiutamente per una bonifica del versante e una messa in sicurezza del passaggio sui cantieri aperti". L’ufficio scuola del Comune si sta adoperando in questi giorni per una riorganizzazione del servizio scuolabus, così da garantire la regolarità del trasporto sino a Seravezza. Ma le problematiche non riguardano solo i bambini: per lo stesso periodo, è in fase di organizzazione un trasporto urbano alternativo per consentire la discesa dei residenti di Azzano – La Cappella – Fabbiano in tutta sicurezza.

Francesca Navari