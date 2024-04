Alluvione di novembre. I contributi ai balneari

VIAREGGIO

È di una passeggiata allagata, di stabilimenti balneari traboccanti, stracolmi e zeppi di acqua. Di sabbia insinuatasi nei cunicoli più impensabili, di macchinari, centralini e quadri elettrici in cortocircuito, l’immagine straziante che riprende vita quando si pensa all’alluvione che ha toccato l’intera Toscana e la nostra costa lo scorso novembre.

Una calamità importante che ha impattato duramente sulle imprese del territorio, provocando danni ingenti, oltre i 700mila euro, e una sensazione di disperato sconforto in chi, quei danni, li ha subiti. Ed è nel tentativo di alleviare queste ferite, economiche ma non solo, che la Cna Toscana, attivando una raccolta fondi a sostegno delle imprese alluvionate, ha raggiunto la cifra di 14mila euro suddivisa tra i 20 stabilimenti colpiti. Contributi consegnati, ieri mattina, dai membri della Cna Toscana e Lucca.

"Quello che noi andiamo a dare è poco rispetto al valore economico dei danni subiti, ma tanto dal punto di vista simbolico– dice Andrea Giannecchini, presidente CNA-Lucca – Siamo vicini alle imprese e vogliamo dare loro solidarietà e supporto, non solo pratico, ma anche umano e psicologico".

"La nostra è una goccia in mare ma è frutto di sensibilità e supporto di artigiani nei confronti di altri" aggiunge Luca Tonini, presidente CNA-Toscana. Perché la Confederazione, in una partita senza fine tra Regione e Governo per l’assegnazione dei

finanziamenti, stanziati, ma non ancora erogati, per prima si è attivata per dare sostegno alle imprese artigiane. Che, ora, per la prima volta dopo sei mesi, e alla vigilia della stagione estiva, vedono, in fondo a quel tunnel ingombro di sabbiosi residui, un timido segnale di luce.

G.P.