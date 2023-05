Alloggi di via Ariosto E’ partito il restyling

Partiti i lavori agli alloggi popolari di via Ariosto per procedere al miglioramento della fondazione (gli operai hanno infatti montato le gabbie per fare il getto in cemento armato di rinforzo) e proseguire col cappotto, infissi, la realizzazione delle nuove coperture – dal momento che le attuali sono vecchie e evidenziano infiltrazioni – fino alla realizzazione dell’ascensore per agevolare il raggiungimento delle abitazioni. "Quello che avevamo promesso lo stiamo facendo – commenta Ghiselli – e abbiamo ottenuto finanziamenti europei utili ad andare incontro alle esigenze cittadini. Aver approvato il consuntivo ci permetterà altri interventi sull’edilizia pubblica, come per gli alloggi di via Amendola dove ci sono distacchi di cemento armato: infatti rispetto ai 350mila euro contemplati nel documento di previsione, abbiamo potuto inserire ulteriori risorse per un totale di 1milione 200mila euro che spenderemo per via Amendola e via Dell’Acqua: Un intervento complessivo che si concluderà in due anni"