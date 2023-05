Alle Scuderie "Non ci resta che piangere": presente Iris Peynado

Serata speciale stasera alle 21.15 al Cinema Scuderie Granducali. Nell’ambito della rassegna "Ritorno agli Ottanta", sarà proiettato "Non ci resta che piangere", il film del 1984 di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Ma non solo, in sala saranno ospiti le attrici Iris Peynado ed Elisabetta Salvatori, la prima bellissima protagonista di questo film iconico, la seconda compagna dell’attore fiorentino Carlo Monni che fece parte di quello straordinario cast e di cui ricorre proprio in questi giorni il decennale della morte. La presenza di Iris Peynado permetterà di ripercorrere anche i dietro le quinte di quel film, con un evidente tributo anche a Massimo Troisi e, appunto, al “Vitellozzo” Carlo Monni. "È uno straordinario piacere ospitare questa bellissima e bravissima attrice – commenta Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee – un tuffo nel nostro passato, nei sogni e nella spensieratezza di quegli anni". Biglietto a 7,50 euro. La rassegna cinematografica “Ritorno agli Ottanta” prosegue sino al 28 giugno ogni mercoledì sera.