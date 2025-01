Alle “Anteprime“ spigolature pucciniane

Tornano le “Anteprime in Fondazione”venerdì alle 18 si celebra Catarsini

e un nuovo libro su Puccini

nella sede della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, via Palermo 4 riprende la rassegna “Anteprime in Fondazione” ingresso libero. Gradita la prenotazione al 3421684031. Un altro evento pucciniano chiude l’anno intitolato al compositore lucchese: la presentazione del libro di Lisa Domenici ed Emiliano Sarti dal titolo “Dalla mia casa son partito. Spigolature pucciniane inedite fra Torre del Lago e l’America“, editore Tralerighe Libri. Gli autori dialogheranno con Patrizia Mavilla (nella foto), direttore della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini; previsto il saluto di Fabrizio Miracolo, presidente della Fondazione Festival Pucciniano.