Alla Versiliana Mortina, musical tutto da ridere

Se il Festival La Versiliana si distingue per il carattere multidisciplinare e poliedrico con proposte variegate e adatte a un pubblico di tutte le età, nel cartellone della 44° edizione non poteva mancare il musical per i ragazzi e per tutta la famiglia. Oggi alle 21.30 Il Festival ospita sul palcoscenico immerso nella pineta di Marina di Pietrasanta la Compagnia delle Formiche che porta sul palco "Mortina, il musical che farà morire dal ridere", tratto dalla serie “Mortina” di Barbara Cantini su licenza esclusiva Mondadori in coproduzione con il Teatro Verdi Montecatini Terme. Musiche moderne, canzoni orecchiabili e un ritmo di narrazione brillante, Mortina è un inedito e spumeggiante Musical che in stile Halloween racconta le vicende dell’ esuberante bambina zombie, assieme al fedele amico Mesto, a zia Dipartita e a un’infinità di altri spassosissimi e strampalati personaggi a confronto con il mondo dei bambini del paese, mondo dei vivi da una parte e mondo gotico dell’aldilà dall’altra, che accompagneranno lungo un’indimenticabile avventura da brivido. Il musical della Compagnia delle Formiche, nata 20 anni fa in Mugello e considerata uno dei punti di riferimento nel panorama del musical Italiano, mette in scena i primi due libri di Mortina e i bambini rivedranno sul palco la casa, le figure e i personaggi così come li ha disegnati Barbara Cantini, autrice e Illustratrice toscana, la cui serie dedicata a Mortina è tradotta in 32 lingue con 100 mila copie vendute solo in Italia. Mortina la serie che ha reso celebre la sua autrice, nasce dalla necessita’ di dar voce non solo al tema dell’amicizia, ma anche e soprattutto a quello della paura. La paura di non essere accettati a causa delle proprie diversità.