Alla guida senza patemi Il Pullman della polizia fa tappa in Passeggiata

C’è anche Viareggio tra le città in cui si fermerà il Pullman Azzurro, l’aula didattica itinerante della polizia per la campagna sulla sicurezza "E...State con coi". Stasera e domani,lungo la Passeggiata, la polizia insegnerà ai giovani i corretti comportamenti alla guida. L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura di Lucca guidata da Francesco Esposito (nella foto), vede il coinvolgimento dei Servizi per dipendenze dell’Asl e dell’Aci Lucca. Sarà l’occasione per provare un simulatore di guida, testare i propri riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebbrezza e altre attività interattive.

La sosta del Pullman consentirà inoltre alla polizia, al personale del Serd e all’Aci, di sensibilizzare i giovani sulle corrette condotte da tenere sulla strada, fornendo ogni utile informazione sulle conseguenze amministrative e penali della guida in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol e sugli effetti dannosi per la salute. Le attività sono state condivise nell’ambito del Piano per la sicurezza durante la stagione estiva, con l’intento di prevenire gli incidenti stradali per garantire a tutti, residenti e turisti, adeguati livelli di sicurezzadurante le vacanze.

RedViar