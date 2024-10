Alla Biennale dei Licei all’Eur. In mostra l’opera dello Stagi

Gli studenti espongono all’Eur a Roma. Infatti il liceo artistico Stagio Stagi è stato selezionato per la Biennale dei Licei Artistici Italiani con l’opera “Sogni custoditi”, realizzata in modo corale dalle classi 4B e 5B indirizzo Arti figurative, 5C indirizzo Design, 5A indirizzo grafica e 5D indirizzo architettura. Questa manifestazione, ospitata al Palazzo delle Civiltà all’Eur di Roma, celebra infatti le eccellenze artistiche dei giovani talenti di 210 licei artistici italiani. L’opera made in Pietrasanta rimarrà esposta fino al 20 ottobre, insieme a oltre 200 lavori selezionati, provenienti da scuole italiane e internazionali. "Un’occasione speciale – commenta con soddisfazione Germano Cipolletta dirigente scolastico Don Lazzeri-Stagi – per ammirare la creatività dei nostri studenti in un contesto di grande valore culturale. Non possiamo che essere fieri di questo importante riconoscimento e invitiamo tutti a visitare la mostra e a sostenere i nostri giovani artisti".