Alice si racconta. I valori della Miss. Famiglia e studio

Studia Scienze della Comunicazione all’Università di Pisa, ama leggere, fotografare per immortalare un attimo, sogna di fare la organizzatrice di eventi o la giornalista di una rivista di moda: è Alice Belli, 19 anni, abita nel cuore della città, si è classificata alle prefinali nazionali di Miss Italia che saranno i primi di settembre nelle Marche.

Come nasce la esperienza al concorso?

"L’esperienza è nata per caso: la sorella del mio ragazzo Tommaso Martinelli mi ha iscritto. Il percorso è iniziato così".

Se diventasse Miss Italia quale messaggio vorrebbe dare?

"Dedicato alle donne: oltre alla bellezza contano la interiorità, la determinazione, l’impegno, è importante vivere le esperienze al meglio aldilà del risultato sempre con il sorriso".

Il futuro?

" Mi piace studiare: mi impegnerò per ottenere risultati in questa direzione. L’esperienza nel mondo della moda, della partecipazione al concorso è gratifacante anche i risultati che ho ottenuto e potrebbe essere utile per la facoltà che ho scelto".

Il valore della famiglia?

"Sono figlia unica. I miei genitori, Carla e Pio, sono importanti mi sostengono nelle scelte e anche in questo esperienza. Sono molto legata ai miei nonni".

Davanti a una difficoltà a chi si rivolge?

"A mia mamma, lei mi dà la forza per affrontare al meglio ogni esperienza".

Il colore che ama?

"L’azzurro, il colore del mare".

Il fiore preferito?

"La rosa".

La città dove trasferirsi?

"Milano. Per le opportunità di lavoro che offre". Alice, la miss della porta accanto.

Maria Nudi