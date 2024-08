Alice Belli conquista il Granducato. E vola alle prefinali di Miss Italia

Dopo alcune vittorie nelle selezioni provinciali arriva un titolo regionale satellite per Alice Belli, 20 anni di Viareggio, che a Castiglion Fiorentino (Arezzo) è stata eletta Miss Granducato Toscana. La fascia le consente di approdare sicuramente alle prefinali nazionali di Miss Italia dei primi di settembre a Numana nelle Marche, indipendentemente da quale sarà l’esito della finalissima di Miss Toscana in programma a Castelfiorentino (Firenze) il 1° settembre.

Alice Belli è una studentessa di Scienze della comunicazione all’Università di Pisa, è alta 1,73 ha capelli castani chiari, occhi verdi ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La fascia l’ha ricevuta dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e da Asia Giovanili in rappresentanza di Miluna Gioielli e del negozio Governini Gioielleria in via Garibaldi 111 ad Arezzo. Seconda classificata ed ennesimo piazzamento di prestigio per Soele Coltelli, 19 anni di Vicarello (Livorno) che è stata premiata da Devis Milighetti, vice sindaco di Castiglion Fiorentino. Terzo posto per la pratese di 24 anni Matilde Gonfiantini (Premio Framesi) che ha preceduto Margherita Antonini, 21 anni di Lucca. Quinto posto per Carolina Cappa, 18 anni di Livorno mentre sesta si è piazzata Elisa Calandi, 19 anni di Firenze. La fascia di Miss Granducato Toscana è stata istituita quest’anno per la prima volta ed è stata assegnata al termine di una serata di successo in una piazza del municipio di Castiglion Fiorentino gremita di pubblico.