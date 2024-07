Muore d’infarto davanti all’ex moglie. Addio a storico maestro di karate

Seravezza (Lucca), 23 luglio 2024 – Un malore improvviso ha stroncato la vita del campione di karate Alfredo Ghelarducci di Seravezza. Se ne è andato, all’improvviso, a 67 anni lo storico maestro di arti marziali che ha cresciuto nella disciplina generazioni di ragazzi e ragazze appassionati di judo e karate. Come era solito fare quasi tutti i giorni, la scorsa mattina si è recato a casa della ex moglie Anna, per portarle il quotidiano (fra l’altro proprio La Nazione) e prendere un caffè insieme. Erano separati da diversi anni, ma sempre in ottimi rapporti.

E proprio in quella cucina dell’abitazione in piazza Carducci a Seravezza, si è accasciato improvvisamente. A niente sono serviti i soccorsi degli amici della piazzetta che hanno provato anche a fargli il massaggio cardiaco. A niente è servita la folle corsa in ospedale da parte dei volontari dell’ambulanza allertata dalla sala operativa del 118. Vista la gravità della situazione, l’uomo è stato trasferito immediatamente all’Opa, ma una volta giunto al nosocomio massese Alfredo ha esalato l’ultimo respiro.

La città di Seravezza si stringe in un profondo cordoglio attorno ai familiari: l’uomo infatti era conosciutissimo da tutti, seravezzino doc, che per tutta la vita aveva vissuto in quel piccolo borgo incastonato tra le montagne versiliesi. Aveva lavorato fino a qualche anno fa come fisioterapista, prima in ospedale e poi privatamente, ma la sua passione erano le arti marziali, il karate per l’esattezza, che praticava da quando era bambino e gli aveva dato tante soddisfazioni, prima come campione italiano e poi come maestro di tante generazioni di campioni. Aveva iniziato ad insegnare il karate alla Fujiyama Pietrasanta negli anni 90, per poi trasferirsi alla Moving Club di Viareggio. Successivamente aveva aperto i battenti di una palestra proprio a Seravezza, che poi aveva chiuso qualche anno fa.

"Al primo impatto – ricorda la cognata Miriam Bertocchi – aveva lo sguardo da “duro”, ma quando poi lo conoscevi era tenero ed affabile, affezionato alla sua famiglia e soprattutto al figlio Simone. Era amico di tutti a Seravezza. Dispiace se ne sia andato così presto". Alfredo Ghelarducci lascia il figlio Simone, la ex moglie Anna Bertocchi, la mamma Saura e la sorella Alfreda. I funerali si terranno domani mattina nel duomo di San Lorenzo e Barbara di Seravezza.