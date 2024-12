Alessandra Amoroso big dell’estate. Concerto alla Villa il 2 agosto

Terzo asso calato in poche settimane. Dopo Ben Harper e gli Skunk Anansie un altro grande appuntamento si annuncia per l’edizione 2025 del Festival Villa Bertelli Live organizzato da Leg Live Emotion Group con Fondazione Villa Bertelli. Alessandra Amoroso tornerà live da giugno 2025 nei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo “Summer Tour 2025” ed il 2 agosto salira’ sul palco di Forte dei Marmi. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster (per info: www.legsrl.net). La Amoroso è sempre più amata dal pubblico e rencentemente si propone con nuovi lavori musicali: da oggi è disponibile in digitale “Rimani rimani rimani”, il nuovo brano che l’artista ha presentato a sorpresa live sul palco dell’ultimo tour nei Palasport. La prossima estate sul palco Alessandra porterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera, tra cui il suo ultimo brano “Si mette male”, scritto da Tananai e attualmente in radio.

Alessandra Amoroso ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della carriera ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica Fimi Album, e numerosi singoli, divenendo la terza cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla Fimi, con 3 milioni a dicembre 2023. Nel corso della sua carriera ha ricevuto undici Seat Music Awards per le sue vendite, due Mtv Awards, due Power Hits Estate e due Mtv Europe Music Awards, nelle categorie miglior artista dell’Europa meridionale e miglior artista italiana. Ha inoltre ricevuto altre candidature ai World Music Award, ai Trl Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards oltre ad aver presenziato a Los Angeles come portavoce italiana per spotify egual. Quest’anno ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano Fino a qui, classificatosi al nono posto nella serata conclusiva. L’8 maggio ha partecipato alla riedizione di "Una. Nessuna. Centomila – in Arena", alla fine dello stesso mese è uscita con il suo ultimo singolo "Mezzo rotto" in collaborazione con BigMama, che ha raggiunto la sesta posizione in classifica durante l’estate

Francesca Navari