Alcuni alberghi aperti per ospitare le squadre

Il torneo ha anche un importante risvolto turistico-economico. Nonostante l’appeal non sia più quello degli anni d’oro, la manifestazione è comunque una boccata d’ossigeno per la città. "A Viareggio – dice Sandra Lupori, presidente degli albergatori – hanno aperto in quest’occasione 3-4 alberghi. E un po’ di movimento c’è anche a Lido. Abbiamo una convenzione con il Cgc per avere prezzi calmierati e gli alberghi potevano decidere di partecipare e prendere contatto con le squadre". Meglio ora o tornare a febbraio?. "Decisamente meglio adesso. A Carnevale lavoriamo bene, grazie a quanto fatto dalla Fondazione con le gestione di Marialina Marcucci. Quest’anno abbiamo avuto numeri e presenze da record, anche per i corsi infrasettimanali. Questo periodo invece è un buon ponte fra il Carnevale e l’estate che si avvicina".

L’Hotel Bellariviera è uno degli alberghi che ospita squadre straniere, il New York Stars. "Sono una quarantina di persone a pensione completa – dice il gestore Andrea Becagli – che ospitiamo per il secondo anno di fila. Sono arrivati due giorni fa e hanno prenotato fino a domenica prossima. Anche per noi questo è il momento migliore, perché a Carnevale siamo pieni anche senza l’aiuto del torneo".