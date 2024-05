Alberto Cartuccia: si esibisce l’enfant prodige

Precoce e geniale, l’enfant prodige della musica classica, Alberto Cartuccia Cingolani,(foto) nato a Macerata il 5 aprile 2017, arriva oggi in concerto alle 18 nel Giardino d’Inverno. Alunno di prima della scuola primaria, Alberto ha il primo approccio con la musica nel 2020 durante il lockdown, quando con la mamma Alessia, laureata in canto lirico, ha mosso i primi passi sulla tastiera e sono emerse attitudini, supportate da uno spiccato orecchio assoluto e palese già all’età di 3 anni. Nel 2021 ha partecipato a concorsi pianistici internazionali on line per categorie di età, ricevendo primi risultati eccellenti. Nell’ottobre 2023 ha ricevuto il “Premio Musica XXI Premio Giuseppe Sciacca” con cerimonia in Vaticano alla Pontificia Università Urbaniana.