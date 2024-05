Alberi malati. Residente si ribella al taglio

"L’acero non si tocca". Ieri mattina Franca Bertoni, una residente di via Versilia, appena ha sentito il rumore della motosega, si è messa a scudo per cercare di evitare l’abbattimento di due piante colpite da ordinanza (supportata dal parere dei tecnici). Si è agitata e ha pianto per quell’esemplare che ha visto crescere nei decenni, tanto da considerarlo parte della storia della sua famiglia. Del resto già in passato il comitato degli abitanti della strada si era opposto – con tanto di raccolta di firme – alla capitozzatura messa in atto. Alla fine ieri le due piante sono state tagliate ma il consigliere delegato all’ambiente Enrico Ghiselli garantisce contromisure. "Il mio intendimento, assieme a quello di alcuni componenti della giunta – spiega – è di ripiantumare con urgenza tutti gli alberi tolti lungo via Versilia e nelle stesse posizioni di prima. E’ inaccettabile questa situazione visto che c’è anche il parere dell’avvocato del Comune che sostiene che si possono ricollocare alberi dove prima erano presenti filari. Per cui dovremo farlo, così come dovremo pensare a soluzioni che mettano in sicurezza le piante malate per permettere il loro abbattimento, se inevitabile, effettuandolo così solo nel periodo autunnale. E l’amministrazione dovrà imporre la stessa cosa anche nel verde privato – incalza Ghiselli – in sostanza chi vuole togliere piante per realizzare piscine o effettuare ampliamenti nelle proprie ville dovrà poi riposizionare alberi e di dimensioni già medio-grandi per tutelare il valore dell’ombreggiatura".

Francesca Navari