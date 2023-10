Alberi di via Versilia: "Silenzio sui tagli"

"Amministrazione arrogante e priva di sensibilità ambientale".

Il Comitato per la tutela degli alberi in via Versilia alza la voce dopo aver presentato a giugno la petizione (condivisa da 200 persone) per richiedere la ripiantumazione degli alberi eliminati, questione oggetto anche di un esposto "anche questo rimasto senza alcuna riposta". "Esempio clamoroso della mancanza di rispetto – tuonano Maria Teresa Dazzi, Franca Bertoni, Elisabetta Salvatori, Leonardo Biagini, Emilio Puppo, Alessandro Querci e Giulia Elisei – e trattandosi di alberi, la prima occasione utile per rimetterli a dimora, dovrebbe essere l’autunno, la stagione nella quale ci stiamo inoltrando. La richiesta dei cittadini, presentata nella forma della petizione, come previsto dallo Statuto comunale, è regolare e dettata dai principi della convivenza civile e della collaborazione sociale e pubblica. La mancata risposta denuncia un basso livello di trasparenza, di disponibilità e di sensibilità democratica. Denuncia un comportamento arrogante e emerge una scarsa considerazione non solo dei problemi della cittadinanza, ma soprattutto delle problematiche ambientali, tanto sbandierate in una campagna elettorale chiaramente ipocrita. Quelle piante eliminate facevano parte dei due filari che rendevano via Versilia un tunnel di verde, sino alla spiaggia. Sono stati eliminati metri quadrati di ombra, con capitozzature giudicate negativamente persino dall’agronomo comunale e proibite nel regolamento del verde privato, incrementando, in questa zona, la temperatura e riducendo l’assorbimento di Co2. Il Comune – concludono – non ha un regolamento del verde pubblico e taglia piante autodefinendosi ambientalista, pur essendo priva dell’assessore all’ambiente"

Francesca Navari