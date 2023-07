Al volante più sicuri possibile I consigli di Asl e Polizia stradale

C’è anche Viareggio tra le città in cui si fermerà il pullman azzurro, l’aula didattica itinerante della Polizia di Stato per la campagna sulla sicurezza stradale organizzata in varie regioni d’Italia. Anche stamani lungo la passeggiata in viale Guglielmo Marconi la polizia stradale utilizza infatti questo mezzo per insegnare i comportamenti corretti alla guida. Nel 2023 a Viareggio la campagna sulla sicurezza stradale “E...state con noi” della Polizia stradale vede il coinvolgimento anche del Servizio per le dipendenze (Serd) di Viareggio dell’Azienda USL Toscana nord ovest e dell’ACI di Lucca, nell’ambito delle iniziative di prevenzione del Forum delle Dipendenze, organismo coordinato dalla Prefettura di Lucca, di cui fanno parte le Forze di Polizia, i Comuni, l’Azienda USL Toscana nord ovest, l’Ufficio scolastico territoriale e tutti gli enti che a vario titolo si occupano di prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive e di promozione di stili di vita sani, soprattutto tra i giovani.