Al Teatro Manzoni ‘Miss Meglio di Ieri‘

Quale sarà il volto ufficiale testimonial 2025 di "Meglio di Ieri". L’appuntamento è domani alle 21.15 al Teatro Manzoni con il concorso di bellezza in collaborazione con l’agenzia FuturaModels di Natascia Alongi. La serata prevede una sfilata di moda e la elezione della reginetta che non solo conquisterà la fascia, ma sarà testimonial di "Meglio di Ieri". Special guest Giuseppe Povia, 4 volte al Festival di Sanremo e vincitore nel 2006 con "Vorrei avere il becco", che coinvolgerà il pubblico con i suoi brani più conosciuti. In giuria tecnica Daniel Griva, fondatore, presidente di Meglio di Ieri, Francesca Navari, giornalista de La Nazione, Davide Cannella direttore della Falco Investigazioni di Lucca, Gianluca Pajatto, avvocato, e Paola Manfredini, imprenditrice. Info 333-8095928 (anche su whatsapp)