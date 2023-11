Al Sant’Agostino. Da Doyle a Nazzi. Scrittori in giallo

PIETRASANTA

La collana dei Gialli Mondadori festeggia 94 anni. La casa editrice le rende omaggio, nel fine settimana, con una tre giorni di eventi e una mostra grazie all’iniziativa di Nadia Focile, responsabile eventi del Gruppo Mondadori e all’impegno degli uffici comunali cultura e turismo. La città ospita il "Festival del Giallo Mondadori". Il sipario sul Festival si alza venerdì alle 18 nella sala del Capitolo nel Chiostro di Sant’Agostino con la Mostra del Giallo Mondadori, curatore Franco Forte. Ripercorrerà le tappe salienti della crescita della collana. Dall’esordio nel 1929, quando apparve in libreria “La strana morte del signor Benson” di Van Dine, passando per Agatha Christie con Hercule Poirot e Miss Marple, Erle Stanley Gardner con Perry Mason, Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes; l’approdo in edicola, la nascita dei “Gialli economici Mondadori” che resero più noti e popolari autori, trame e personaggi, l’esperienza de “Il giallo dei ragazzi” e l’evoluzione grafica delle copertine. Le riproduzioni delle prime quattro de “I libri gialli”, (il nome della collana cambierà nel 1946) sono tra i pezzi più pregiati della mostra. Alle 19 Anteprima del Nuovo Romanzo di Antonio Manzini con l’autore e Francesco Anzelmo. Alle 21 il Futuro del Giallo con Carlo Lucarelli (foto), Loriano Macchiavelli e Luigi Belmonte. La mostra chiude il 7 gennaio, ingresso libero e gratuito. Orari: da martedì a venerdì 16 - 19, sabato, domenica e festivi anche 10 - 13. Ricco il calendario di incontri con i maggiori autori contemporanei di romanzi polizieschi, genere letterario che solo in Italia è identificato con un “colore”.