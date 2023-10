Al Pca “Writers” a Pietrasanta: Arteterapia e Disegno Libero

Disegno libero su apposite tele messe a disposizione dei partecipanti e un focus sull’arteterapia come strumento di riscatto e reinserimento sociale. È il menù della quarta edizione di “Pietrasanta Writers“ (nella foto), evento che si terrà oggi alle 17 in via Stagi davanti alla sede del progetto comunità aperta (Pca), che da oltre 40 anni si occupa di emarginazione sociale e dipendenze, con il patrocinio dell’assessorato al sociale. L’iniziativa, possibile grazie al contributo economico della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e della pasticceria “Il Duomo“, consentirà a cittadini e artisti si esprimersi con i materiali di base che saranno forniti sul posto. Il tutto arricchito dalla presenza dell’arteterapeuta Maurizia Bellomo: informazioni e adesioni al 324-8382731.

d.m.