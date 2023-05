Al Museo della Marineria Un orologio in memoria degli eroi dell’Artiglio

Si svolgerà domattina 10.30, davanti al Museo della Marineria la presentazione dell’orologio tributo all’Artiglio, ideato e realizzato dalla Fondazione Artiglio Europa in collaborazione con la Gioielleria Tabarrani di Camaiore. Questo orologio, che è stato prodotto in una tiratura limitata di soli 200 esemplari, tutti numerati, vuole essere un tributo alla memoria degli uomini che hanno fatto la storia del mondo sommerso e resteranno per sempre nella storia di Viareggio, nel cuore di tutti i viareggini e degli appassionati della subacquea di tutto il mondo. È realizzato in bronzo, materiale che richiama la palombaristica, impermeabile fino a 300 metri30 atm, con quadrante indici superluminova e movimento a carica automatica NH35A 24 jewels. Corredato da doppio cinturino in pelle e in cordura e fornito con un cofanetto personalizzato in legno massiccio.

Molte saranno le autorità presenti all’avvenimento assieme a personaggi di primissimo piano della subacquea e del mondo legato al mare. "Sono molto soddisfatto – dichiara il presidente della Fondazione Artiglio Europa Alessandro Gallione - per essere riusciti a portare a termine un altro ambizioso progetto, che si aggiunge all’attività della nostra Fondazione e ai progetti, già in campo per il prossimo futuro che speriamo di finalizzare al più presto". "Un appuntamento da non perdere – sottolinea il segretario della Fondazione e presidente del Rotary Club Viareggio Versilia Bruno Ulisse Viviani – con tante sorprese ed al quale invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare".