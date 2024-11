Al “Michelangelo“ il disegno dedicato a Giovanni Verona

In quel disegno c’è racchiuso tutto. Una vita di ricordi, l’affetto di un’intera città, immagini che col tempo erano diventate quotidiane e di cui oggi si sente tanto la mancanza. È un tuffo al cuore quello che si prova alla cassa del bar “Michelangelo“, in piazza Duomo, dove da alcuni giorni è impossibile non notare il disegno dedicato a Giovanni Verona (nella foto), autentico beniamino della città scomparso tre mesi fa a 62 anni. L’idea è venuta a Luca Baldi, grafico e illustratore pietrasantino conosciuto anche fuori dai confini cittadini e versiliesi, ma soprattutto grande amico di Giovanni. O meglio, una delle tantissime persone che conoscevano e volevano bene a Giovanni, come ben ricorderà chi ha gremito il Duomo per l’ultimo struggente saluto al “vigile“ della città.

Nel disegno infatti non manca nulla: il cappellino con la scritta “Polizia locale“, la radiolina, gli annunci per vendere casa e una delle t-shirt allegre e colorate scelte ogni giorno dal fratello Fabrizio, con cui aveva vissuto negli ultimi 10 anni nell’abitazione di via Stagi. Baldi ha donato il disegno, realizzato a matita e china, non solo a Fabrizio ma anche a Luca Ancillotti, titolare del “Michelangelo“, il quale ha deciso di collocarlo in quella che era la seconda “casa“ di Giovanni. "Passava a trovarmi tutte le mattine al mio studio in via XX Settembre, dalle 9,45 alle 10 – racconta Baldi – per poi andare insieme al ’Michelangelo’ per un caffè. Al rintocco delle 10 penso sempre a lui. Ho preso spunto da una foto per trasmettere le emozioni che ci dava Giovannino ’fermando’ l’immagine con le sue caratteristiche. Senza di lui Pietrasanta si è impoverita: perdere persone come Giovanni, amato da tutti, significa perdere poesia".

d.m.