Al Mediceo un tuffo negli anni ’90. Maxi mostra sul decennio di storia

Un tuffo negli anni Novanta a Palazzo Mediceo. Dopo il clamoroso successo della mostra dedicata agli anni ’80, la Fondazione Terre Medicee proporrà "Ritorno ai ’90. La prima mostra sul decenni o che ha cambiato il mondo" che dal 12 aprile al 27 luglio esplorerà tutti i fenomeni e gli accadimenti che hanno definito quel periodo, sia in Italia che nel mondo. Ecco Tangentopoli, le stragi mafiose, il rampante “berlusconismo”, la moda grunge e minimalista, il rock alternativo, l’hip hop e la dance, fino ai telefoni cellulari e internet che si impongono come insostituibili. "Il racconto – spiega il direttore della Fondazione, Davide Monaco – si dipana lungo le nove sale del Palazzo Mediceo, che accoglie le sezioni dedicate all’attualità, alla politica, allo sport, alla musica, alla tecnologia, alla moda, alla pubblicità, alla tv commerciale, al design e ai giocattoli, mentre le Scuderie Granducali saranno dedicate al Cinema degli anni ’90".

Gli anni ‘90 hanno visto alcuni degli eventi sportivi più iconici della storia moderna, come le Olimpiadi di Barcellona ‘92 e Atlanta ‘96, i Mondial i di calcio di Italia ‘90, Usa ‘94 e Francia ‘98. Saranno espos ti cimeli e video che racconteranno le emozioni di quei momenti indimenticabili, come le lacrime di Roberto Baggio dopo il rigore sbagliato a Pasadena, o le “notti magiche” ‘90. Un tributo spe ciale sarà dedicato a leggende come Ayrton Senna e Michael Jordan, il re del basket che ha trasformato lo sport in spettacolo globale. Anche il calcio europeo e italiano troverà spazio, con un focus sulle epiche sfide di Champions League e sui campioni che hanno scritto la storia, come Zinedine Zidane, Ronaldo e Alessandro Del Piero. Spazio pure al design: dai mobili alle automobili, sarà esplorato come il decennio abbia influenzato il modo di vivere e di concepire lo spazio domestico e urbano. Non mancherà un’area dedicata ai giochi che hanno accompagnato la crescita di un’intera generazione: dai primi videogiochi su console, come il Nintendo 64 e la PlayStation, a i giochi da tavolo e ai cartoni animati che hanno animato le mattinate e i pomeriggi di tanti ragazzi. Il 25 luglio sul palco di Palazzo Mediceo saliranno alcuni tra i grandi protagonisti italiani della musica degli anni ’90, per un concertone amarcord sotto la direzione artistica di Franca Dini.

Francesca Navari