Al Gob il primo disco del cantautore Oh Baro

Con inizio alle 22, al Gob Ganz a Bicchio, il giovane

cantautore versiliese Oh Baro (foto) presenta stasea il concerto live “Per un pugno di sole“, ossia le canzoni del suo primo album, reperibile su tutte le più importanti piattaforme. La raccolta comprende 11 brani di varia ispirazione musicale, alcuni già pubblicati, come “Solitudine“, che ha superato su Spotify il milione di contatti, e altri inediti, tra cui il brano che da titolo all’album. Il lavoro esce sotto l’etichetta Bonnot Music, distribuito per Teide dischi da Ada

Music, ed è frutto del progetto di ricerca musicale tra l’artista e la casa di produzione. Al Corsaro Rosso al Vialone suoneranno invece per la prima volta gli After Block Party con il loro rock: due chitarre, un basso, una batteria e tre microfoni.