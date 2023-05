Al Festival del Cinema Burlamacco sul red carpet

Continuano a Cannes in occasione del Festival del cinema le celebrazioni dei 150 anni del Carnevale di Viareggio. Un anniversario che Viareggio celebra insieme a Nizza; entrambi i carnevali sono nati nel 1873 a pochi giorni di distanza e nel nome del Carnevale le due città coltivano una lunga relazione di amicizia che ha permesso di realizzare negli anni numerosi scambi culturali. Al Festival di Cannes nello spazio incontri Italian Pavillon aperto per tutta la durata della kermesse organizzato e promosso da Cinecittà, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, MiC, MAECI, ICE Agenzia, è prevista oggi una presentazione delle attività realizzate a Nizza e Viareggio per celebrare il significativo anniversario dei 150 anni dei due carnevali. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Fondazione Sistema Toscana e alla responsabile Area Cinema e Mediateca Stefania Ippoliti che ha voluto inserire nella programmazione di Italian Pavillon una presentazione alla stampa e agli operatori del settore del Carnevale di Viareggio e di Nizza.

Alla presentazione interverranno per la Città di Viareggio il vicesindaco Valter Alberici, per la Città di Nizza Pascal Condomitti, Adjoint au Maire de Nice délégué à l’Evénementiel, Vice-Président de la Métropole, la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci. Focus della presentazione affidata anche all’artista italo francese del Carnevale di Viareggio Benjamin Baldassarre Lebigre sarà il rapporto tra il Carnevale di Viareggio e il cinema con la proiezione di foto e filmati storici commentati anche da Giorgio Gosetti, critico cinematografico e già direttore della Casa del Cinema di Roma che ha ospitato la rassegna Carnevale di Viareggio e Cinema.