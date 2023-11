Al Centro Arti Visive si parla di "Donne"

Palloncini davanti ai volti, impronte di mani, scarpe in fila sul sagrato della Collegiata di San Martino, croci e grandi "No", impressi sui fogli da disegno: tutto rosso sangue, il grido contro la violenza sulle donne che nella giornata di venerdì i ragazzi e le ragazze della della scuola media “Barsanti” di Pietrasanta hanno lanciato partendo dal plesso di piazza Matteotti con tappa in piazza Duomo e allo skate park.

“L’attività di formazione non finisce dentro le aule – spiega la professoressa Ilaria Cipriani – ma, come tiene sempre a sottolineare anche la nostra dirigente scolastica Maria Teresa Di Leone, i giovani devono essere stimolati e accompagnati a riflettere al di là dei banchi di scuola".

Martedì, alle 17, la comunità scolastica tornerà in prima linea contro la violenza di genere: la scuola dell’Infanzia ’Grimm’ e l’Istituto Comprensivo 2, parteciperanno all’evento "Tessiamo relazioni libere dalla violenza": un corteo silenzioso di bambini, bambine e genitori muoverà da piazza Duomo attraverso via Mazzini e fino a piazzetta Crispi, dove verrà realizzata un’installazione estemporanea di arte effimera per dire "no alla violenza".

Nel frattempo, oggi al Centro Arti Visive si chiude la kermesse "Donne...donne": alle 11 spazio a "Donne e potere" con Elisa Montemagni, Chiara La Porta e Irene Luvisi. Alle 15,30 si parla di "Donne nel Mediterraneo" con Ilaria Guidantoni, Beatrice Cherubini e Annalisa Bugliani, con annessa premiazione del concorso ’Libera di essere’. L’epilogo sarà aperto dall’eurodeputata Susanna Ceccardi col sindaco Alberto Giovannetti e l’assessora Tatiana Gori.