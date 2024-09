Aiuti ai bimbi africani. Appello al cuore di tutti

La solidarietà viaggia in bicicletta: Perla Lazzereschi, cittadina del mondo, che in questo momento abita Nocchi torna in Monzabico dove insegna nuoto ai bambini nell’ambito del progetto che porta avanti da tempo “Casa do Gaiato“ di Boane. Ma per donare un sorriso ai bambini e una speranza di futuro è necessario l’aiuto di tutti. Anche un piccolo aiuto ognuno come può. Per questo motivo prima di partire per l’Africa, lo farà ai primi di ottobre, lancia un appello al cuore di tutti, privati cittadini enti e istituzioni, perché facciano una donazione. La donazione può essere fatta attraverso un bonifico con causale donazione a sostegno alimentare progetto Casa do Gaiato intestato africacon ETS, Banca Passadore & C.b IBAN IT 10 L 0333201400000000943300. Un piccolo gesto per un grande progetto che dona futuro ai bambini del Mozambico. Perla Lazzareschi si racconta alla Nazione

Una nuova missione e una nuova raccolta?

"E’la terza raccolta che promuovo per questa iniziativa . Partirò nei primi giorni di ottobre per restare in Monzabico per tre mesi"

Quando è in giro per il mondo cosa le manca di Viareggio e della Versilia?

"Viareggio e la Versilia sono realtà meravigliose, ma andare per il mondo è una esperienza bellissima"

Insegna nuoto ai bambini?

"Sì faccio quello che so fare: insegno nuoto. Il rapporto con i bambini e i ragazzo è impegnativo. Ma ti restituiscono molto di quello che un volontario può dare".

Maria Nudi