Aido, domani l’assemblea. Tutti i progetti del 2025

Il gruppo Intercomunale Aido di Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi domani alle 21 nei locali della Pro loco terrà l’assemblea ordinaria annuale dei soci. L’appuntamento sarà preceduto alle 19,30 da un apericena offerto a tutti i soci presenti previa prenotazione al 3293351933 o via mail a [email protected].

L’Aido, presente sul territorio della Versilia dai primi anni Ottanta è da sempre impegnata per diffondere la cultura della donazione di organi tessuti e cellule utilizzando iniziative quali gli incontri con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del territorio, con gli stand associativi in occasione delle feste patronali o durante manifestazioni, oppure con l’organizzazione di eventi musicali di vario genere e di grande successo di pubblico come la cover di Fiorella Mannoia dell’estate 2024 nel prato di Palazzo Mediceo a Seravezza.

L’assemblea sarà l’occasione per relazionare sulle attività svolte dal consiglio nel 2024, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.