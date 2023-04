Ai piedi del Comune una discarica: abbandonati mobili e materassi

C’è chi sporca, e chi pulisce. Chi abbandona i rifiuti e chi li raccoglie. E nel mezzo c’è il Comune, che annuncia multe a chi non rispetta le basilari norme di convivenza e scarica senza alcun ritegno la propria spazzatura ovunque. Nei parchi, nelle Pinete, lungo i cigli delle strade, ai piedi dei cestini dell’immondizia...

Succede quasi ogni giorno, ma il “buongiorno“ di ieri è stato a dir poco clamoroso. Qualcuno nella notte ha lasciato vecchi mobili e materassi a fianco del Palazzo Municipale, come se fosse una discarica. Un atto dimostrativo? Una protesta? Cos’altro? Difficile dare un senso a questo gesto, e il sindaco Giorgio Del Ghingaro non ha cercato troppe spiegazioni. Ha fotografato i materassi e i vecchi mobili accatastati sull’aiuola e, di prima mattina, li ha postati sulla sua pagina Facebook: "Buongiorno sudici. Non posso che mandare il buongiorno a questi sudici – ha scritto il primo cittadino –. Saranno beccati, come diversi altri, dalle telecamere e multati, ma non è questo il punto. La cosa strana è che c’è un apposito servizio di Sea per il ritiro del materiale ingombrante, quindi basta una chiamata per concordare il giorno e l’ora e mantenere pulita la città. Quindi perché qualcuno fa cose del genere? Per dispetto, per noncuranza, per ignoranza, per egoismo, e chissà per quant’altro. Rimane il fatto che sono dei sudici e siccome noi siamo educati – conclude il sindaco Del Ghingaro – puliamo e mandiamo loro il buongiorno (con multa) e pubblico ludibrio".

E a pulire si impegna anche il Consorzio di Bonifica, che per questo pomeriggio alle 15 chiama a raccolta un esercito di volontari per una "Giornata di pulizia del Molo di Viareggio“. Saranno presenti anche gli studenti del liceo classico “Carducci“ di Viareggio e una classe della scuola danese New Nordic Youth Efterskolen Entreprenorskab & Design. Il ritrovo è nei pressi della spiaggia libera.