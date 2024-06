Viareggio, 12 giugno 2024 – Tre ragazzi minorenni sono stati aggrediti da altri giovani mentre andavano al mare in Darsena a Viareggio (Lucca). Non chiaro ancora il motivo del nuovo episodio di violenza giovanile in città, che sta destando preoccupazione. I tre ragazzi sono andati in ospedale per accertamenti: non avrebbero riportato conseguenze serie. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri.