“Africa Tunes: Re-edit 1”: gli artisti si raccontano

Undici artisti lanciano la sfida per un nuovo ruolo dell’arte africana: Ajarb, Nu Barreto, Armand Boua, Seni Awa Camara, Brice Esso (un’opera in foto) Laetitia Ky, Esther Mahlangu, James Mishio, Michel Okpare, Tafadzwa Tega, Saint-Etienne Yeanzi. Sono gli artisti provenienti da diversi paesi africani protagonisti della mostra “Africa Tunes: Re-Edit 1” che si inagura oggi alle 18.30 alla Galleria The Project Space. La mostra, nata da un progetto di Annalisa Bugliani Arte, promossa da Lis10 Gallery e dalla The Project Space, è un’evoluzione dell’esposizione nel complesso di Sant’Agostino nei mesi scorsi. "Artisti che non rinnegano le loro radici culturali", scrive Alessandro Romanini. Aperta fino al 10 novembre dal martedì alla domenica 10- 12.30 e 17-19.30. Ingresso libero.