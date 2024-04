Adeguamento sismico. Ok al progetto per la ’Mei’

È stato approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori per l’adeguamento sismico della scuola ’don Aldo Mei’ di Bozzano. Sul tavolo c’è un milione di euro per gli interventi sull’edificio, la cui copertura economica è in parte garantita da risorse a bilancio e in parte da fondi per la prevenzione del rischio sismico stanziati della Regione con un bando a cui il Comune ha partecipato ottenendo le risorse previste.

"Tra i nostri obiettivi strategici ci sono sicuramente gli interventi di prevenzione sismica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; su questo, e più in generale sull’ediliza scolastica, investiamo risorse importanti per mettere in sicurezza, rendere più efficienti e funzionali le nostre scuole di ogni ordine e grado. Per Bozzano abbiamo approvato il preliminare e appena avremo la progettazione esecutiva faremo tutti gli ulteriori passaggi necessari con il dirigente scolastico ed il plesso".

Sono stati effettuati lo studio e la relazione di carattere geologico, pratiche finalizzate alle verifiche di vulnerabilità sismica e a supporto della progettazione definitiva-esecutiva; la relazione storico-tecnica ed elaborati architettonici; l’esecuzione di prove e indagini geognostiche, prove per la caratterizzazione dei materiali e l’indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura.

"L’approvazione del progetto preliminare è un primo passo importante in questo ulteriore intervento sulle nostre scuole – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; in questa prima parte di mandato abbiamo dedicato alle nostre scuole impegno, dedizione e risorse sia sul piano strutturale che dei servizi, perché rappresentanto un investimento sul futuro della nostra comunità".