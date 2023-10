Addio alla professoressa Mara Salini

E’ scomparsa alla casa di cura San Camillo all’età di 90 anni, la professoressa Mara Salini in Salvatori. Amica di vecchia data della famiglia Giannini e di Sirio, di cui aveva apprezzato le dote umane e di scrittore, ha aderito subito con entusiasmo all’idea di ricordarne con il Circolo Giannini la figura e le opere, diventando subito attivista: oggi presidente della realtà culturale è proprio suo figlio Paolo. "Per noi è una grande perdita – evidenzia il segretario del circolo, Giuseppe Tartarini – ci mancheranno, come negli ultimi tempi del peggioramento della sua malattia, la sua intelligenza ed i suoi consigli, come la sua pacata ed appassionata visione delle cose. Ciao Mara, ti ricorderemo a lungo e un caloroso grazie per la tua amicizia e l’aiuto che ci hai dato.". Mara Salini lascia i figli Elena e Paolo. La camera ardente resterà allestita stamani alla Misericordia di Seravezza prima della cremazione.