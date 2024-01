Addio ad Eros Baldini. Il notabile del Lido

A 96 anni e mezzo è scomparso a Lido di Camaiore, il commercialista Eros Baldini. Un vero e proprio notabile del Lido, legatissimo al paese visto che la sua famiglia, all’inizio del ‘900, proveniente da Resceto, aveva in pratica messo la prima pietra per la nascita di Lido, con il nome di Fossa dell’Abate. E di questo – come il fratello Idilio, scomparso tre anni fa – andava orgoglioso, tanto da avere scritto un libro in cui raccontava la vera storia degli albori del Lido, non senza qualche punta di polemica.... Eros Baldini era fiero anche di avere fatto il partigiano nella Seconda guerra mondiale, con la formazione “Garibaldi”. Il dottor Baldini è stato a lungo il commercialista di fiducia di numerose aziende e famiglie lidesi, un solido punto di riferimento della comunità. Ai figli Monica e Alessandro e a tutti i parenti sono arrivate tante testimonianze di cordoglio.