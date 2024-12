Addio a Palagi, anima di Corsanico. Fu assessore in due giunte diverse

Si è spento uno dei personaggi che hanno scritto la storia locale di Massarosa, in particolar modo come amministratore negli anni Novanta. È venuto a mancare Paolo Palagi, un punto di riferimento per la Collina massarosese e per tutta la comunità.

Assessore all’urbanistica nella giunta Ramacciotti (’93-’95) e ancora assessore, ma ai lavori pubblici, nella giunta da Prato (’95-’99), è stato anche consigliere per cinque mandati, capogruppo del Partito Popolare e della Margherita. Di professione geologo, lavorava in uno studio della sua Corsanico, dove era conosciuto anche per far parte del corso della frazione. La sua è stata una vita dedicata alla comunità e alla politica per il bene comune.

E proprio in questa veste lo ricorda l’attuale assessore Adolfo Del Soldato: "Paolo Palagi ha servito a lungo il Comune per pura passione civile e ci lascia due grandi insegnamenti – le parole cariche di commozione –: la disponibilità nei confronti della gente e il fatto che la politica richiede competenza. Quando fondammo la Margherita a Massarosa, insieme ad altri giovani, lui che siedeva in consiglio comunale, diede una grandissima disponibilità ad accompagnarci nel nuovo percorso. Nel mandato successivo ci siamo trovati sugli stessi banchi ed è stato per me un raro privilegio".

"Da lui ho imparato l’importanza di conoscere bene il bilancio e l’urbanistica – continua Del Soldato – due materie molto tecniche, per chi voglia amministrare degnamente un comune. Paolo ha dato tanto alla politica senza mai averne niente in cambio. Resterà uno dei padri morali del Partito Democratico di Massarosa e di quella sinistra democristiana che si è incontrata da protagonista nel nostro partito con altre culture".

E ora, la sua assenza lascia un vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo nel corso della propria esperienza. "Credo che il Comune e la politica dovranno onorarlo come merita. Mancherà alla sua famiglia, al suo paese, Corsanico che ha amato e rappresentato con determinazione, ai tanti amici che lascia affranti".

I funerali sono in programma oggi alle 15 alla chiesa di Corsanico. "Alla moglie, ai figli e a tutti gli amici – le parole di vicinanza espresse dal Comune –le condoglianze dell’amministrazione comunale e della comunità di Massarosa".